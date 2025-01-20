أحمد موسى ينتقد منشور وكيلة مدرسة التجمع: يستحق المساءلة القانونية

كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي أحمد موسى، مضمون منشور لوكيلة مدرسة التجمع الخامس، بشأن واقعة مشاجرة بين طالبتين بالمدرسة.

وعلّق "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المنشور مؤكدًا أنه يحمل تهديدًا صريحًا لشخص وزير التعليم، وهو ما اعتبره تصرفًا غير لائق وغير مقبول من مربية أجيال.

واستنكر موسى الأسلوب الذي استخدمته وكيلة المدرسة في منشورها، واصفًا إياه بأنه "متدني" ومستحقًا للمساءلة القانونية.

وعلى الرغم من محاولة وكيلة المدرسة تبرير الأمر بأن حسابها قد تم اختراقه، إلا أن موسى شكك في هذا الادعاء، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة قادرة على كشف الحقيقة.

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