وزير الطيران المدني يوضح سبب عدم إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على مطار أسوان

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن السبب وراء عدم إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، على مطار أسوان والاكتفاء بإطلاق اسمه على صالة كبار الزوار في نفس المطار.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الوزير قائلاً: "عندما قررنا تكريم رمز بارز مثل الدكتور مجدي يعقوب، اجتمعنا مع القيادات المعنية وفكرنا في أفضل طريقة لتكريمه وفقًا للاتفاقيات الدولية، ولذلك قمنا بإطلاق اسمه على صالة كبار الزوار بمطار أسوان."

وأضاف الحفني أن وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تنظم الطيران، من المستحيل تغيير أسماء المطارات إلا في حالات السلامة المنصوص عليها.

وأكد الوزير: "لقد قمنا بما علينا، وسنستمر في القيام بواجباتنا، وإذا لم أقم بذلك، لما كان أحد قد تحدث."

كما أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن الدكتور مجدي يعقوب يمثل رمزًا كبيرًا لمصر.

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