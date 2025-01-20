"الثقافة" تكشف تفاصيل الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتبت- داليا الظنيني:

كشف عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، تفاصيل حول النسخة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد فعالية لشراء الكتب، بل أصبح احتفالًا ثقافيًا شاملًا يجذب محبي القراءة والأجواء الثقافية من داخل مصر وخارجها.

وأوضح "البسيوني"، خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن المعرض يُعد حدثًا دوليًا بارزًا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تحرص دول كثيرة على المشاركة أو حتى حضور فعالياته، كما أن هناك زوارًا يخططون لزيارة مصر خصيصًا بالتزامن مع انعقاد المعرض، ما يعكس مكانته المتميزة.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة تتميز بتنظيم أكثر من 600 فعالية ونشاط ثقافي وفني متنوع، ما يجعل اليوم في المعرض 'يومًا ثقافيًا متكاملًا'، وتشمل الأنشطة عروضًا فنية، وورش عمل للأطفال، وبرامج ثقافية تركز على تعزيز روح الانتماء لدى الأجيال الناشئة.

وأكد عمرو البسيوني أن المعرض هذا العام يشهد توسعات جديدة، حيث زادت مساحة العرض إلى 55 ألف متر مربع، وتم تخصيص أجنحة خاصة للكتب المخفضة، بما في ذلك كتب مستعملة وأخرى بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات القراء من مختلف الفئات.

واختتم حديثه بالقول إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد تجربة ثقافية غنية ينتظرها الجميع، ويُجسد أهمية الكتاب والقراءة كجزء من الهوية الثقافية لمصر والمنطقة.

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