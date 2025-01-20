"لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي" تنعى المعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني

كتب-عمرو صالح:

تقدمت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخالص العزاء لأسرة الراحل المعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني، والأسرة الإعلامية والرياضية كلها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الراحل ميمي الشربيني، ولد في المنصورة عام 1938 ولعب للنادي المصري البورسعيدي ثم النادي الأهلي.

كما عمل الشربيني بالتدريب قبل أن يصبح أحد أشهر معلقي الكرة المصرية عبر تاريخها منذ نجاحه في اختبار الإذاعة عام 1976.

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