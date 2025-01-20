خناقة طالبات التجمع.. مسؤول IT بالمدرسة يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة "كارما"

كتب- حسن مرسي:

كشف خالد الجوهري، مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات بمدرسة كابيتال الدولية، عن تفاصيل جديدة حول واقعة اعتداء طالبات على زميلتهن "كارما".

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" أكد الجوهري أن كاميرات المراقبة داخل المدرسة وثقت جميع مراحل الواقعة بدءًا من نشوب المشاجرة بين الطالبتين "كارما" و"راوية" وحتى خروج "كارما" من المدرسة برفقة والدها.

وأشار إلى أن المشرفة المعنية تدخلت لفض الاشتباك خلال 30 ثانية فقط من بدايته، وقامت على الفور باستدعاء الممرضة لتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة.

وأضاف الجوهري أن "كارما" تلقت الرعاية الطبية اللازمة داخل عيادة المدرسة بعد 6 دقائق من وقوع الحادث، حيث تم نقلها برفقة مشرفي المدرسة والممرضة واثنتين من زميلاتها.

وتابع أن الطالبة بعد تلقي الإسعافات توجهت إلى غرفة التحقيق سيرًا على قدميها، حيث تم سماع أقوالها وأقوال الطالبات الأخريات في غرف منفصلة.

وأكد الجوهري أن جميع الأطراف المتورطة في الواقعة لم تغادر المدرسة قبل الإدلاء بأقوالهم، مشيرًا إلى أن الطالبة "كارما" غادرت المدرسة برفقة والديها في تمام الساعة 3:53 مساءً، حيث رافقهم مسؤول الإشراف بالمدرسة حتى بوابة الخروج.

اقرأ أيضا..

تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا: شبورة ضبابية وأمطار رعدية بهذه المناطق

بعد زيادة الأسعار للمصريين والأجانب.. 15 صورة لبرج القاهرة

"الأعلى للإعلام" وهيئة الدواء: منع نشر إعلانات الأدوية دون موافقة مسبقة

وفاة وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية السابق