الرئيس السيسى يهنئ ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

كتب- عمرو صالح:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية".

وأؤكد على استمرار العمل والتعاون مع سيادته لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنياً للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد".

وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستوري اليوم كرئيس للولايات المتحدة لمدة 4 سنوات.

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