قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار، وتعيين المهندس حسن مصطفى نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين كل من الدكتور أنسى البشوتى، والمهندس سيد الوزير، والمهندسة هبه أبوالعلا نوابا لرئيس مجلس الإدارة.

كما شمل القرار تعيين كل من المهندس أحمد العدلاني والمهندسة دينا عادل فتحى والمهندس محمد علوى والمهندس حسن إبراهيم، ومحمد الأتربي والمهندس خالد عباس أعضاء بمجلس الإدارة.

وأكد المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة أن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب يأتي في إطار تصعيد الكفاءات، وضخ دماء جديدة من أجل استمرار التوسع والانتشار بالداخل والخارج.

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