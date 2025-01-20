تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا: شبورة ضبابية وأمطار رعدية بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025.

حالة الطقس غدًا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الإثنين، إن حالة الطقس غدًا الثلاثاء تشهد شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الثلاثاء يشهد أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساءًا إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدا تشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلًا على مناطق من الشرقية والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والإسماعيلية والسويس، على فترات متقطعة.

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