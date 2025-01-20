بعد زيادة الأسعار للمصريين والأجانب.. 15 صورة لبرج القاهرة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت إدارة برج القاهرة عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر الدخول للمصريين والأجانب، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة الزوار، وتأتي هذه الزيادة في إطار تطوير المعالم السياحية وتقديم أفضل تجربة للزوار.

تفاصيل زيادة أسعار تذاكر برج القاهرة 2025 للمصريين والأجانب

شهدت أسعار التذاكر زيادة متفاوتة بحسب الفئات المستهدفة، حيث تم تعديل الأسعار على النحو التالي:

تذكرة المواطن العادي: تم زيادتها لتصل إلى 100 جنيه بدلاً من 70 جنيهًا.

تذكرة الأعياد والعطلات الرسمية للمصريين: تم رفع قيمتها إلى 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه.

تذكرة دخول الأجانب: أصبحت 350 جنيهًا بدلاً من 250 جنيهًا.

تذكرة الزيارات الفردية: ارتفعت لتصبح 350 جنيهًا مقارنة بـ 150 جنيهًا سابقًا.

الرسوم الإضافية

كما تم تحديد رسوم إضافية لبعض الخدمات التي يقدمها البرج، وهي كما يلي:

رسوم المنظار المحمول: 50 جنيهًا.

رسوم التليسكوب: 10 جنيهات.

رسوم الكاميرا الاحترافية: 300 جنيه.

دخول الأطفال والخدمات الخاصة

تستثني الزيادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، حيث يمكنهم الدخول مجانًا، وتشمل الزيادة تقديم بعض الخدمات الإضافية بأسعار معقولة، مثل التليسكوب الذي يُقدّم مقابل 10 جنيهات فقط، بالإضافة إلى المنظار المحمول بسعر 50 جنيهًا.

أهداف الزيادة وتحسين الخدمات

تسعى إدارة البرج، من خلال زيادة أسعار برج القاهرة 2025 إلى تحسين جودة الخدمات التي يقدمها البرج، والتي تشمل تطوير المرافق العامة والتجهيزات التقنية مثل المناظير والتليسكوبات، وتقديم تجربة أكثر احترافية للزوار والمصورين.

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