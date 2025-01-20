رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي

كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر:

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والذى يستمر تنفيذه على مدار عدة أيام، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى الفريق ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوى، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوى بأحدث النظم التكنولوجية بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

وتضمنت المرحلة، عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروع والتقارير والقرارات المنفذة من القادة على جميع المستويات.

واستعرض الفريق ياسر الطودي، عدد من الأنشطة العملياتية للتعامل الأمثل مع الهجمات الجوية المعادية، وعرض إجراءات تنظيم التعاون بين جميع الوحدات المشاركة من مختلف التخصصات، وظهر خلال تنفيذ المشروع

مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وبفرض عدد من المواقف المفاجئة؛ للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة مراحل المشروع، مشيدًا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتهم على تنفيذ المهام المشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

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