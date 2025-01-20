وزير الطيران: فتح شركة طيران في مصر أسهل من افتتاح سوبر ماركت

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، إن هناك تسهيلات كبيرة لدخول أي شركات للعمل في قطاع الطيران داخل مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة عدد من الطلبات في شأن النهوض بقطاع الطيران المدني.

وقال الوزير: "فتح شركة في قطاع الطيران في مصر أسهل من فتح سوبر ماركت"، مشيرا إلى أنه يتم الترحيب بأي استثمار في قطاع الطيران.

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