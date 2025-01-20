وفاة وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية السابق

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن نجل وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية السابق، وفاة والده ظهر الاثنين.

وقال نجل وحيد سعودي، عبر منشور على "فيس بوك"، توفي إلى رحمة الله والدي وحيد سعودي، وأتمنى من أي حد استفاد منه حتى لو بمعلومة واحدة إنه يدعيله، وياريت متنسهوش في دعائكم".

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