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وفاة وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية السابق

02:49 م الإثنين 20 يناير 2025

وحيد سعودي

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن نجل وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية السابق، وفاة والده ظهر الاثنين.

وقال نجل وحيد سعودي، عبر منشور على "فيس بوك"، توفي إلى رحمة الله والدي وحيد سعودي، وأتمنى من أي حد استفاد منه حتى لو بمعلومة واحدة إنه يدعيله، وياريت متنسهوش في دعائكم".

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وحيد سعودي وفاة وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية السابق
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