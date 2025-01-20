معرض الكتاب.. طريقة ورابط حجز تذكرة الدخول إلكترونيا

كتب- محمد شاكر:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، بمشاركة واسعة من دور نشر محلية ودولية، إلى جانب برنامج غني ومتنوع من الفعاليات الثقافية والفنية.

وفيما يلي ننشر طريقة حجز التذاكر الإليكترونية لزيارة المعرض:

1. توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمعرض الكتاب.

ستجد الرابط المخصص لحجز التذاكر بشكل واضح. هنا

2. إنشاء حساب أو تسجيل الدخول

إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بإنشاء حساب جديد عن طريق إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

وإذا كان لديك حساب، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

3.اختيار عدد التذاكر:

حدد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها.

4.إدخال البيانات الشخصية: قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.

5. اختيار يوم الزيارة:

حدد اليوم الذي ترغب في زيارة المعرض فيه من بين الأيام المتاحة.

6. اختيار طريقة الدفع التي تناسبك للدفع، سواء كانت بطاقة ائتمان أو دفع إلكتروني.

7. تأكيد الحجز:

قم بمراجعة جميع البيانات التي أدخلتها وتأكد من صحتها قبل تأكيد الحجز.

8. استلام التذكرة:

بعد إتمام عملية الدفع، ستصلك التذكرة إلكترونيًا على بريدك الإلكتروني أو رسالة نصية على هاتفك المحمول.

ويشارك في فعاليات هذه النسخة من المعرض 1345 دار نشر و6150 عارضا للإصدارات الأدبية والفكرية مشاركين في المعرض، من 80 دولة تشارك في المعرض، منها 10 دول للمرة الأولى.

اقرأ أيضا

تأجيل امتحان الدين للشهادة الإعدادية بالقاهرة لهذا السبب

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مستشار النمسا.. ويناقشان أوضاع غزة وسوريا

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار وبرودة بهذه المناطق