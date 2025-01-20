وزير الطيران يكشف سبب تراجع مستوى خدمات مصر للطيران

كتب - نشأت علي:

قال وزير الطيران المدنى، سامح الحفنى، إن الوزارة تسعى إلى تطبيق منظومة تكنولوجية بمطار القاهرة، وذلك لتقليل الزحام وتسريع الخدمات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة بشأن قطاع الطيران.

وأضاف الحفنى، أن مطار القاهرة رغم تأخره فى بعض التصنيفات، إلا أنه يعد أكبر مطار فى إفريقيا من حيث الحركة، متابعا، كان عندنا مشاكل لكن أصبح يوجد تحسن حاليا، حيث كان لدينا مشكلة نقص عمالة وتم تعيين أكثر من 350 فرد.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمشكلات شركة مصر الطيران، أن السبب فيها ليس كثرة العمالة كما يتردد، وإنما نوعية العامل المدرب ونوعية تدريبه، وهو ما يتم التعامل معه حاليا، من خلال تدريب وتأهيل العمالة فى شركة مصر للطيران.

وتابع، كما أن هناك خسائر تراكمية تعانى منها شركة مصر للطيران، بسبب ما مررت به الشركة من قبل، بداية من الثورات التى شهدتها البلاد ثم فيروس كورونا وغيرها.

وأضاف وزير الطيران، يتم الآن العمل فى مبنى مطار القاهرة الجديد، مشيرا إلى أن مطار القاهرة يستقبل حاليا نحو 28 مليون راكب سنوى، ومن المقرر أن يرتفع ذلك الرقم إلى 30 مليون حتى 40 مليون راكب خلال الفترة المقبلة.

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