رسميًا.. موعد إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة للقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 200.

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

جاء ذلك، وفق بيان وزارة العمل، الإثنين، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: " يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة".

وأصدرت الوزراة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.

وأكد وزير العمل، على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وبهذه المناسبة، تقدم وزير العمل، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة؛ داعياًا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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