عضو سابق بالقومي للأجور: لا صحة لزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن ما تم تداوله في الساعات الماضية بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، لا أساس له من الصحة.

وأوضح البدوي في تصريحات لمصراوي، أن حزمة الحماية الاجتماعية لم يتم إقرارها حتى الآن، لافتًا إلى أنه لم يحدث اجتماعات بالمجلس القومي للأجور لمناقشة أي زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور.

لا توجد اجتماعات رسمية لزيادة الأجور

وأكد "البدوي" ، أنه لم يتم عقد أي اجتماعات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه لا توجد خطط رسمية لزيادة الأجور في القطاع الخاص في الوقت الراهن.

وأضاف أن أي تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور تتطلب التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الأعمال، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول هذه المسألة.

وشدد نائب رئيس اتحاد العمال على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لضمان تطبيق الزيادة بشكل عادل ومتوازن، قائلًا:"وقال: "لا يوجد اجتماع حدث حتى الآن في هذا الشأن، ونحن نتمنى رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة".

التحديات في تطبيق الزيادة الحالية

وتطرق البدوي إلى الوضع الحالي، حيث أشار إلى أن بعض المؤسسات لم تطبق حتى الآن الزيادة التي تم إقرارها سابقًا، والتي رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، لافتًا إلى أنه من المهم التأكد من التزام كافة المؤسسات بتطبيق هذا الحد الأدنى لضمان حقوق العمال.

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