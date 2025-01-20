وكيل مجلس الشيوخ: تحسين كفاءة شركات الطيران يتطلب استراتيجيات متعددة

كتب - نشأت علي:

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تحسين كفاءة شركات الطيران يتطلب اتباع استراتيجيات متعددة ومتكاملة، تستهدف تحسين عمليات التشغيل واستغلال التكنولوجيا الحديثة لخدمة العملاء والتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، كذلك تحسين إدارة التكاليف لضمان الجدوى الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

وأشارت إلى أن العنصر البشري في قطاع الطيران المدني، عامل حاسم يتطلب استراتيجية خاصة لبناء ثقافة ترتقي بالمستوى المهني والتقني، وتسهم في تحفيز العاملين وزيادة كفاءتهم، وتعزيز بيئة العمل وتشجيع العاملين على الابتكار والتعاطي مع المستجدات.

وأوضحت وكيل الشيوخ، أن المطارات أصول اقتصادية بالغة الأهمية، ويمكن تعظيم الإستفادة منها عبر التشغيل الذكي لخدمات الركاب والشحن، والخدمات اللوجستية.

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