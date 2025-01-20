مدبولي يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

كتب- محمد أبو بكر:

غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الاثنين، مطار القاهرة الدولي، متجهًا إلى دافوس بسويسرا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025".

وتُعقد فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي هذ العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية، وكبار الرؤساء والتنفيذيين بالشركات العالمية، وعدد من قادة الأعمال والمبتكرين، ورواد التكنولوجيا، وممثلي الشركات الناشئة.

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