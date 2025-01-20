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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار وبرودة بهذه المناطق

11:20 ص الإثنين 20 يناير 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد أمطار خفيفة مساءًا، على مناطق من أقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة العظمى خلال الساعات المقبلة، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 27 درجة مئوية.

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أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة
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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار وبرودة بهذه المناطق