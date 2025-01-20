205 شاحنات مساعدات و9 شاحنات وقود تدخل غزة من مصر

كتب - أحمد جمعة:

دخلت 205 شاحنات مساعدات من مصر، اليوم الاثنين، إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم في طريقها إلى قطاع غزة.

وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، إلى دخول 9 شاحنات وقود أيضًا.

ولفتت إلى أن شاحنات المساعدات تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية والخيام والمستلزمات الطبية والمقومات الأساسية لسكان قطاع غزة.

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 90% من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة، من جوع شديد.

يأتي ذلك في أعقاب بدء سريان وقف إطلاق النار في حرب غزة أمس الأحد.