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من أكبر مساجد العالم.. 15 صورة لمسجد مصر في العاصمة الإدارية بعد افتتاحه

10:00 ص الإثنين 20 يناير 2025
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كتب- محمد عبد الناصر:

شهدت مدينة العاصمة الإدارية الجديدة افتتاح أحد أكبر المساجد في العالم وهو مسجد مصر، حيث تم افتتاح الجامع الجمعة الماضية، لتكون خير بداية لافتتاح مسجد مصر ودار القرآن الكريم.

وينشر مصراوي أهم المعلومات عن مسجد مصر وأحدث الصور:

- مركز مصر الثقافي الإسلامي يضم مسجد مصر الذي يعد واحدًا من أكبر المساجد في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية.

- يتميز الجامع بتصميم معماري فريد، كما يتضمن "دار القرآن" الفريدة من نوعها في العالم.

- تضم الدار 30 غرفة نحت على جدران كل غرفة جزء من أجزاء القرآن الكريم.

- بالإضافة إلى جزء آخر من الدار مدون على جدرانه المواضع التي ذكر فيها اسم مصر في الكتب السماوية "القرآن والإنجيل والتوراة ".

- يعتبر المسجد استمرار للتراث المصري العريق في بناء دور العبادة منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا.

- يتزامن هذا الحدث مع نقل تبعية إدارة مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي علميًا ودعويًا من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى وزارة الأوقاف.

- يقع مسجد مصر وسط الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- المسجد مجاور للمحور رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب شمالاً وطريق محمد بن زايد الشمالي جنوباً على هضبة بارتفاع 24 متراً.

- تم التنفيذ من قبل شركة المقاولون العرب تحت إشراف الإدارة الهندسية للقوات المسلحة.

- تبلغ مساحة مسجد مصر الكبير : 116 فدانا

- تبلغ مساحة مسجد مصر الكبير 19100 مترًا مربعًا ويحتوي على 3 مداخل رئيسية تعلوها قباب إسلامية، بالإضافة إلى المدخل الرابع الخدمي.

- يتكون المسجد من الداخل من قاعة للصلاة تبلغ مساحتها 9600 متر مربع وتتسع لـ 12 ألف مصلي، تعلوها قبة إسلامية رئيسية يبلغ قطرها الداخلي 29.5 مترًا،

- و6 قاعات بمساحة 350 مترًا مربعًا، تحتوي كل منها على قبة إسلامية في الأعلى، ويحتوي المسجد على مساحات خدمية مختلفة.

- يتسح لـ 40 ألف مصل هو عدد استيعاب الساحة العلوية و 55 الف مصل عدد استيعاب الساحة السفلية، بإجمالي 107 ألف شخص.

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