احتفاء بـ"ميلاد بيكار".. إعادة افتتاح متحف الفن الحديث وقاعة أبعاد وتنظيم معرض "خبية بيكار"

كتب- محمد شاكر:

أعدت وزارة الثقافة، احتفالية كبرى يشارك بها كل من قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية، غدا الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، وذلك في إطار احتفاء وزارة الثقافة بالفنان حسين بيكار في ذكرى ميلاده الـ 112.

حيث أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أنه وبهذه المناسبة تقرر إعادة افتتاح متحف الفن المصري الحديث بالكامل أمام الجمهور بعد الانتهاء من عملية تطويره.

افتتاح متحف الفن المصري الحديث

كما ينظم القطاع معرضاً فنياً هاماً تحت عنوان "خبيئة بيكار" يضم مجموعة من سكتشات ورسوم نادرة للفنان حسين بيكار من مقتنيات المتحف.

ويفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء 21 يناير بقاعة أبعاد، حيث يُعد المعرض إعادة إحياء لنشاط ودور هذه القاعة مرة أخرى داخل متحف الفن المصري الحديث.

وضمن برنامج الاحتفاء بالفنان حسين بيكار، سيعقب افتتاح المعرض أمسية بدار الأوبرا بعنوان "أبو سمبل.. حالة مُلهمة" يقدمها المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة رئيس قطاع التنمية الثقافية، يستعرض فيها تفاصيل ملحمة التلاحم الانساني لإنقاذ معبدي أبو سمبل، يلي ذلك عرض الفيلم النادر "ثامن العجائب".

الفيلم يُعد واحدًاً من أهم الوثائق الفنية عن معبدي أبو سمبل، وهو فكرة الدكتور ثروت عكاشة، رسومات حسين بيكار، وسيناريو وإخراج جون فيني، وموسيقى ماريو ناشيمبيني.





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