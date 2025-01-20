نشرة منتصف الليل| موعد بداية شهر رمضان الكريم.. وبدء فرز أوراق المتقدمين لحجز الشقق

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رسميًا.. معهد الفلك يحدد موعد بداية شهر رمضان 2025

قال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف شاكر، إن شهر رمضان المبارك سيبدأ فلكياً يوم 1 مارس 2025.

وأكد شاكر - في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - أن البدر في شهر رمضان سيكون يوم 14 مارس، حيث سيتزامن هذا التاريخ مع خسوف كامل للقمر، والذي سيستمر 6 ساعات و3 دقائق، إلا أن الخسوف الكلي الفعلي سيكون لمدة ساعة وخمس دقائق فقط.

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الإسكان: بدء فرز أوراق المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق إعلان سكن لكل المصريين 5 مع انتهاء مهلة رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، أي نحو ٩٧% ممن سددوا مقدمات جدية الحجز قاموا برفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني.

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وظائف السكة الحديد 2025.. فرص عمل متاحة للمهندسين والسائقين والفنيين

تبدأ وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم الأحد 19 يناير 2025، تلقي طلبات التقديم على 1098 وظيفة خالية في عدد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2025

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برودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس غدًا الاثنين بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غدا الاثنين، حيث يسود معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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