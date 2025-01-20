حزب الجبهة الوطنية يشيد بالدور المصري لدعم القضية الفلسطينية

كتب- عمرو صالح:

أشاد حزب الجبهة الوطنية تحت التأسيس، بالدور الذى تقوم به القيادة المصرية في تقديم الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق ونصره القضية الفلسطينية والذى توج بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسري حيز التنفيذ بالإضافة إلى إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينين معاناتهم من وطأة الحرب التي استمرّت لأكثر من ١٥ شهرا.

وأكد الحزب، أن الجهود المصرية الحثيثة والمستمرة والدائمة لحل القضية الفلسطينية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .. تمكنت من إنفاذ الهدنة وإعادة الهدوء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة كخطوة هامة لنزع فتيل النزاع والحرب بالمنطقة حيث بذلت مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا مكثفة لإيقاف آلة الحرب وتجنيب المنطقة صراعا مفتوحا ولا تزال هذه الجهود مستمرة لدعم القضية الفلسطينية.

كما نجحت مصر كعادتها في لعب دور الوسيط ذو المكانة الإقليمية والدولية الكبيرة الذي يحظى بثقة جميع الأطراف ، والذى مكنها من التوصل لهذا الاتفاق الذي أصبح خطوة مهمة للانطلاق نحو حل سياسي شامل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، وما يترتب عليه من استقرار مرتقب للمنطقة .

وأشاد الحزب بالتوجيهات الرئاسية بسرعة ادخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الى الاشقاء الفلسطينين في غزة، مؤكدا أن اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح يعكس دعم مصر وشعبها للقضية الفلسطينية، لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع، ويعكس دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني .

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