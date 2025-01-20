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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية الكثيفة والضباب

05:02 ص الإثنين 20 يناير 2025
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  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    شبورة مائية كثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذيريًا بشأن الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب خلال فترات الصباح الباكر اليوم الإثنين ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المتأثرة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الصباح الباكر، يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 يناير الجاري، قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وبعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

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