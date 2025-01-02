خبير أمن معلومات: 80% من التليفونات المستخدمة خلال العامين الماضيين مهربة

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات عن أسباب إقرار الدولة تطبيق ضرائب على التليفونات الحديثة الواردة من الخارج.

وأكد تامر محمد خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" أن الدولة وجدت أن 80% من التليفونات المستخدمة خلال العامين الماضيين دخلت عن طريق التهريب.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات:" مع الكم الهائل من التليفونات المهربة كان لزاما على الدولة وضع ضوابط تحكم استخدام التليفونات في مصر".

وأوضح تامر محمد أنه لا توجد رسوم جديدة الرسوم مطبقة منذ ثلاث سنوات ولكن هناك شركات كانت تلتزم بهذه الرسوم وتجار آخرين يقومون بتهريب التليفونات، معقبا"التاجر اللى بيهربوا التليفونات بيبيعوها بأسعار ارخص".

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن وضع ضوابط للتليفون امر هام للغايه خاصة في ظل وجود 5 مصانع عالميه من التليفون على ارض مصر.

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