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خبير أمن معلومات: 80% من التليفونات المستخدمة خلال العامين الماضيين مهربة

11:12 م الخميس 02 يناير 2025

تهريب هواتف محمولة- أرشيفية

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كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات عن أسباب إقرار الدولة تطبيق ضرائب على التليفونات الحديثة الواردة من الخارج.

وأكد تامر محمد خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" أن الدولة وجدت أن 80% من التليفونات المستخدمة خلال العامين الماضيين دخلت عن طريق التهريب.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات:" مع الكم الهائل من التليفونات المهربة كان لزاما على الدولة وضع ضوابط تحكم استخدام التليفونات في مصر".

وأوضح تامر محمد أنه لا توجد رسوم جديدة الرسوم مطبقة منذ ثلاث سنوات ولكن هناك شركات كانت تلتزم بهذه الرسوم وتجار آخرين يقومون بتهريب التليفونات، معقبا"التاجر اللى بيهربوا التليفونات بيبيعوها بأسعار ارخص".

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن وضع ضوابط للتليفون امر هام للغايه خاصة في ظل وجود 5 مصانع عالميه من التليفون على ارض مصر.

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تهريب هواتف محمولة خبير أمن معلومات التليفونات المستخدمة مهربة تامر محمد ببرنامج 90 دقيقة تطبيق ضرائب على التليفونات الحديثة
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