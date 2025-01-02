لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يسدد المواطن رسومًا إضافية على الفحص والمعاينة بطلبات التصالح؟

10:54 م الخميس 02 يناير 2025

المهندس أحمد السجيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرا، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في المجلس موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.

وعلق السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد قائلا: بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح ما يجعل طلبه مرفوض، معلقا: الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته، و30/6/2026 ستكون مصر كاملة محدثة الأحوزة العمرانية.

وتابع قائلا: قيود الارتفاع ما تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، ومن دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أي رسوم إضافية، أما من تم رفضه سيدفع مصروفات أخرى.

وبشأن الإحلال والتجديد، صرح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن التعلية خارج الحيز العمراني غير قانوني لأن التصالح على بناء شيد بالفعل.

اقرأ أيضًا:

برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بدرجات الحرارة

بعد أزمة الاستقالات.. نقيب الأطباء يكشف أسباب تأجيل "العمومية": القرار الأصوب

أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التصالح في مخالفات البناء مصطفى بكري الحيز العمراني قانون التصالح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

إعلان

إعلان

استقالة 5 أعضاء بنقابة الأطباء بعد إلغاء "العمومية".. ماذا يحدث بدار الحكمة؟
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة