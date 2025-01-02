هل يسدد المواطن رسومًا إضافية على الفحص والمعاينة بطلبات التصالح؟

كتب- حسن مرسي:

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرا، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في المجلس موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.

وعلق السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد قائلا: بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح ما يجعل طلبه مرفوض، معلقا: الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته، و30/6/2026 ستكون مصر كاملة محدثة الأحوزة العمرانية.

وتابع قائلا: قيود الارتفاع ما تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، ومن دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أي رسوم إضافية، أما من تم رفضه سيدفع مصروفات أخرى.

وبشأن الإحلال والتجديد، صرح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن التعلية خارج الحيز العمراني غير قانوني لأن التصالح على بناء شيد بالفعل.

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