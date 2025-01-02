إعلامي: مصر حريصة على عدم قطع العلاقات مع أي دولة عربية

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، إن هناك اتصالا هاتفيًا حدث بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره السوري، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية المصري صرح بأن القاهرة تقف بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق، مطالبًا كافة فئات الشعب السوري بالحفاظ على مقدرات الدولة السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأضاف "بهجت"، خلال تقديمه برنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن اتصال وزير الخارجية المصري بنظيره السوري أدى لحالة من الزخم والجدل في المجتمع المصري، ولكن المتحدث الرسمي للخارجية المصرية شدد على أهمية أن تتبنى العملية السياسية في سوريا مقاربة شاملة لكافة فئات المجتمع، بحيث تعكس التنوع الموجود داخل المجتمع السوري.

ولفت إلى أن هناك ضرورة للفصل ما بين وجهة نظر الدولة تجاه ما يحدث في سوريا ووجهة نظر المواطن المصري، فالدولة لديها حسابات خاصة، ومصر حريصة على عدم قطع العلاقات مع أي دولة عربية أيًا كانت الإدارة في هذه الدولة، أما وجهة نظر المواطن مختلفة للغاية والذي يرى أن الحديث مع الإدارة السورية الجديدة أمر لا يليق، لأنها ذات خلفية متطرفة وتخرج عن تعاليم الدين الإسلامي.

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