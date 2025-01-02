مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري: لن نقبل السخرية من مأساة أطفالنا بغزة

كتب- حسن مرسي:

أحرجت الإعلامية فيروز مكي، خلال حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، مستشار الحزب الجمهوري ليف لارسون بقولها: "لن نقبل السخرية من مأساة أطفالنا في غزة".

في سياق النقاش، دافع لارسون عن الاحتلال الإسرائيلي، مدعيًا أن جميع الجرائم المرتكبة تهدف إلى الدفاع عن النفس. وقد تساءل: "هل جرى إطلاق الصواريخ من غزة ضد إسرائيل من قواعد عسكرية؟ أم تم إطلاقها من بعض المناطق العامة التي تعتبر غير قتالية؟".

وردت مكي عليه بوضوح، قائلة: "إذا كنت تعني أن إسرائيل تستهدف منشآت مدنية مثل المستشفيات التي تهدمها والأطباء الذين تعتقلهم بدعوى انتمائهم لحماس، فإن قناة سي إن إن الأمريكية، التي تعتزون بها وتعتبرونها محايدة، أصدرت تقريرًا حول مستشفى كمال عدوان والأنفاق الموجودة تحته.

وقد أشار الصحفيون الأمريكيون إلى أن أماكن الأسلحة التي تموضعت في هذه الأنفاق لم تكن موجودة في بداية التصوير، لكنها تغيرت فيما بعد. كما اعترفت القناة بأنها أخطأت عندما تحدثت عن أن حماس قتلت الأطفال".

واصلت مكي حديثها قائلة: "سيد ليف، أنت تبتسم كلما عدت إليك وأنا أتحدث عن أطفال غزة ونساء غزة. أرجو منك ألا تفعل ذلك، لأنك بالتأكيد لم تكن تبتسم عندما أتحدث عن الأيام السوداء والصعبة في أمريكا أو في الأوقات التي يموت فيها الأطفال الأمريكيون".

طلب لارسون منها التوقف عن قول ذلك، لكن مكي ردت قائلة: "لا تأمرني بالتوقف أبدًا، أنا هنا أرد على تساؤلك بتقرير من CNN. الرئيس الأمريكي بايدن تحدث عن الأطفال الإسرائيليين الذين ذبحوا بناءً على تقريرها، ولكنه تجاهل تقرير CNN الذي أشار إلى أن الأنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة تم التلاعب بها قبل وبعد التصوير، وقبل وبعد وصول الصحفيين، وبالتالي، فإن الإدارة الأمريكية تنتقي التقارير الصحفية التي تريد الاستناد إليها".

واختتمت مكي حديثها بالتأكيد على أهمية احترام مأساة الأطفال الفلسطينيين، قائلة: "لا يمكن أن تكون ساخرًا عندما تتحدث عن طفل عربي وفلسطيني يُقتل ووالديه يُبادان. لا أسمح لك بالتبسم وأنت على شاشة القاهرة الإخبارية، فأنت في قناة مصرية عربية، أرجوك احترم الأزمة التي نتحدث عنها، فمأساة حقيقية تحدث بسبب العدوان الإسرائيلي ومجازره بحق أطفالنا".

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