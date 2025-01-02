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يُصيب بالسرطان.. طبيب يُحذر من استخدام منتج شهير لوقف التدخين

10:25 م الخميس 02 يناير 2025

الإقلاع عن التدخين

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كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور أحمد مؤنس، استشاري الجهاز الهضمي بجامعة عين شمش، من منتج منتشر بين الشباب للمساعدة على وقف التدخين، قائلاً: "هذا المنتج يحتوي على مخدر ومادة الإيثانول، وهذه المادة خطيرة خاصة على مرضى السكر".

وأضاف "مؤنس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هذا المنتج يؤدي إلى الإضرار بالبكتيريا النافعة التي تُساهم في عملية الهضم، ليس هذا فقط بل تُساهم في انتشار بكتيريا من نوع معين تُزيد من الإصابة بالأمراض التي تصل للسرطان في اللثة والمريء والقولون في بعض الأحيان.

وأوضح أن هذا المنتج لم يحصل على أي ترخيص من وزارة الصحة، ومستورد من الخارج، وانتشر بين الشعب المصري، والكثير لا يعي هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هناك بعض القنوات الفضائية غير المرخصة تنشر إعلانات للعلاج عن طريق الأعشاب بصورة خاطئة، والمريض يتعلق بأي شيء، مشيرًا إلى أن هذه الأشياء خطيرة وتؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

منتج شهير لوقف التدخين الدكتور أحمد مؤنس أحمد مؤنس ببرنامج المحاور مادة الإيثانول منتج للإقلاع عن التدخين يصيب بالسرطان
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