أصناف بطاطس أرجوانية بنفسجية في مصر؟.. الزراعة تكشف الحقيقة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نجاح مصر في زراعة البطاطس الأرجوانية البنفسجي.

وأكد المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن كل ما تردد عار تماما من الصحة، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن صبغة الانثوسيانين توجد فى بعض أصناف البطاطس بصورة طبيعية، ولكن تزيد فى بعض الأصناف غير التجارية والتصديرية وغير المنتشرة.

وأضاف في بيان، أنه لا توجد أصناف بطاطس أرجوانية مسجلة، ومتداوله بصورة اقتصادية وتجارية في مصر، حيث أنه يلزم لزراعة أصناف البطاطس، ويتم تداولها فى السوق المصري، أن تكون مسجلة في قائمة أصناف البطاطس المسموح باستيراد تقاويها من الخارج سنويًا.

وأوضح إبراهيم، أنه فيما يخص أنها تعتبر من أندر وأغلى أنواع البطاطس فى العالم، هو كلام عار من الصحة تمامًا، حيث أنه على النطاق المحلي والعالمي لا توجد أصناف بطاطس مبالغ في أسعارها عن الأصناف الآخرى التجارية.

وأشار الى أنه لا توجد مشكلات من إكثار أصناف البطاطس الملونة أو غير الملونة تحت الظروف المصرية ولا تحتاج لمعاملات خاصة لإنتاج مواصفة خاصة في الدرنة.

وناشدت وزارة الزراعة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة.

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