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خبير يُحذر من وضع البيانات الخاصة على الموبايل

10:20 م الخميس 02 يناير 2025

المهندس أحمد حامد خبير الأمن السيبراني

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كتب- حسن مرسي:

قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إن الدولة المصرية افتتحت نظام الحوسبة السحابية الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويحتوي على أنظمة حديثة تساعد على اكتشاف الاحتيال من خلال استخدام أنظمة الذكاء الصناعي.

وأضاف "حامد"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن هناك سابقًا كبيرًا ما بين الهاكرز والمتخصص في مجال التقنية، فالهاكرز يستخدم الذكاء الصناعي لتطوير أدواته واختراق البيانات، والمبرمج المتخصص يستخدم الذكاء الصناعي لتفعيل حماية البيانات بصورة أكبر.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لعدم وضع أي أشياء خاصة على الموبايل حتى لا يتم اختراقها، وفي حال وضع بعض الأمور الخاصة من الضروري أن يكون لديه البرامج الكفيلة بحماية هذه البيانات.

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المهندس أحمد حامد الذكاء الاصطناعي الحوسبة السحابية حماية البيانات
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