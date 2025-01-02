متحدث الزراعة يكشف أهمية صندوق التكافل الزراعي للفلاحين

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن صندوق التكافل الزراعي يعمل كحلقة وصل بين الفلاح المصري والجمعيات الزراعية وشركات التأمين، بهدف تحقيق التكامل في المنظومة الزراعية وتعزيز استدامتها، ومن خلال هذا النهج الشامل، يُتوقع أن يسهم الصندوق في تحسين حياة الفلاحين ودفع عجلة الإنتاج الزراعي نحو مستويات أفضل.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أوضح الدكتور القرش أن وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الدولة المصرية، حرصت على توفير آليات تحمي الفلاحين من تقلبات السوق والمخاطر المحتملة، ومن بين هذه الآليات، جاءت الزراعة التعاقدية التي أُنشئ لها مركز متخصص، يتيح توقيع عقود تهدف إلى تأمين الفلاحين ضد المخاطر وتحقيق استقرار أكبر في أنشطتهم الزراعية.

وأضاف القرش أن صندوق التكافل الزراعي يمثل إحدى الأدوات الهامة التي تهدف إلى خدمة الفلاح والمزارع المصري. وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له، إلا أنه لم يحقق بالشكل الكافي متطلبات المزارعين. ولهذا السبب، أبدى وزير الزراعة، علاء فاروق، اهتمامًا كبيرًا بهذا الصندوق، مع التركيز على تفعيله لدوره المحوري في دعم الفلاحين وتجنب المخاطر التي قد يواجهونها.

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