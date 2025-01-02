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برودة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

09:40 م الخميس 02 يناير 2025

شبورة مائية

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توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج (1.75:1) متر، فيما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج (1.5:1) متر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة كالتالي:-

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