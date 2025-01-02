خبير يكشف طرق حماية البيانات الشخصية من الاختراق

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إن الأمن السيبراني هو من يحمي التطبيقات والمواقع الإلكترونية من أي اختراق أو هجوم إلكتروني، ويُساهم في الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات.

وأضاف "حامد"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن التوعية السيبرانية ضرورية للحفاظ على سرية بيانات الأفراد، مشيرًا إلى أن الكثير لا يعي هذا الأمر رغم أهميته، ولذلك على المواطن أن يطلع على الأمن السيبراني للحفاظ على خصوصية بياناته، وإجراء تحديث بشكل دوري لنظام التشغيل الخاص بالكومبيوتر، وتجنب التعامل مع أي مصدر غير موثوق.

وشدد على ضرورة عدم فتح أي رسائل إلكترونية من أي شخص غير معلوم، لتجنب التعرض للاختراق من خلال لينك أو رابط يحتوي على فيروس يساعد على سرقة البيانات من صور وفيديوهات وخلافه.

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