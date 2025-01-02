نقيب الأشراف يؤدي واجب العزاء في شقيق وزير الخارجية بمسجد عمر مكرم

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أدى السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، واجب العزاء في محمد أحمد عبدالعاطي شقيق الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون الهجرة، مساء الخميس، بمسجد عمر مكرم.

ودعا نقيب السادة الأشراف، الله عز وجل- أن يغفر للفقيد و يرحمه، وأن يجعل مثواه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

وتوفي أول أمس الثلاثاء، أحمد محمد عبدالهادي شقيق وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وتم تشييع الجثمان بمسقط رأسه بمحافظة أسيوط.

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