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"حب مسموم".. رواية تناقش قضية "النرجسية" في ضوء التطور التكنولوجي

06:15 م الخميس 02 يناير 2025

رواية حب مسموم

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كتب- محمد شاكر:

طرحت الكاتبة نرمين عِشرة رواية جديدة بعنوان "حب مسموم"، عن دار حابي للطباعة والنشر.

تتطرق الرواية إلى اضطراب الشخصية النرجسية والحيل والألاعيب التي يمارسها المصاب به على المقربين منه، حتى يتسبب لهم في إيذاء نفسي وعصبي، وقد تصل إلى الإصابة بأمراض عضوية، بسبب كثرة الاستنزاف والتلاعب، وتحويل العلاقة إلى سامة مرهقة.

وتدور أحداث الرواية حول مبرمجة موهوبة تعمل على تطوير تكنولوجيا عصبية متقدمة، تدعى علا، تبتكر شرائح إلكترونية نفسية تزرع داخل مخ الإنسان وتحمل خاصية GPS، وتعمل على قياس معدل الهرمونات التي تتسبب في المشكلات النفسية خاصة اضطرابات الاكتئاب والقلق ومن ثم التعامل معها وعلاجها، وإنقاذ المريض من الانتحار.

تغوص بطلة رواية "حب مسموم" في علاقة عاطفية عميقة مع رجل أعمال ناجح، لتكتشف فيما بعد أن وراء هذا القناع اللامع شخصية مريضة نفسياً تدمر كل من يقترب منها، وتلعب الشريحة العصبية التي طورتها دورًا حاسمًا في كشف حقيقة هذا الرجل، وتساعدها على الفرار من قبضته."

"حب مسموم" هي الرواية الخامسة للكاتبة نرمين عِشرة، بعد روايات: امرأة لا تكتفي، وأحببتك قبل أن أراك، وألم رصاص، وسجن اختياري.

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رواية حب مسموم رواية تناقش قضية النرجسية الكاتبة نرمين عِشرة دار حابي للطباعة والنشر
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