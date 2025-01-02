وزير الصحة يتفقد مستشفى محلة مرحوم للوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين

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كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مستشفى "محلة مرحوم" بمحافظة الغربية، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية بكل تخصصاتها، والصيدلية، والمعمل ومخازن الأدوية والمستلزمات، وأماكن انتظار المرضى،والرعاية المركزة، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الوزير راجع المعدل الزمني بين وصول الحالة للمستشفى وبدء تلقيها الخدمة، وتابع أعداد الزيارات اليومية للعيادات، كما اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، ومر على غرفة الملاحظة بقسم الطوارئ.

كما حرص الوزير على الاستماع إلى أراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأشار "عبد الغفار"، الى أن الوزير خلال تفقده عيادة الأسنان، وبمتابعة الإجراء الطبي المتخذ مع أحد الأطفال، حرص على مشاركة الفريق الطبي وتنفيذ التدخل الطبي بنفسه للاطمئنان على أسنان وصحة فم الطفل.

كما تفقد الوزير مخزن الأدوية والصيدلية، واطلع على معدلات صرف الأدوية للتأكد من توافر جميع الأصناف الدوائية.

ولفت "عبد الغفار"، إلى أن الوزير تفقد قسم الحضانات، واطلع على معدلات الإشغال، حيث أن المستشفى بها 11حضانة، موضحًا أن الوزير تفقد القسم الداخلي وتابع نسبة الإشغال، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلي 63 سريرًا.

كما حرص على الاستماع إلى مريضة بالقسم الداخلي، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، وشدد على سرعة التعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

ونوه "عبد الغفار"، بأن المستشفى تم تشغيلها الفعلي في 1 مايو 2024 بطاقة استيعابية 99 سريرًا: 63 سريرًا داخليًا، و6 أسرة عناية، و11 حضانة، و14 سرير استقبال وطوارئ، و3 أسرة بقسم العمليات، و2 سرير بقسم الولادة الطبيعي.

وأضاف أن الخدمات المقدمة بالمستشفى هي: طب الفم والأسنان، الباطنة، الكلى، الجراحة العامة، النساء والتوليد، العظام، الأنف والأذن، الجلدية، وتخدم المستشفى كتلة سكنية كبيرة.

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