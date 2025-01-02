الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، استقالته من مجلس النقابة بعد الإعلان عن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة.

وقال السيد، عبر حسابه على فيسبوك: "على مدار 48 ساعة حاولت وبشدة رفض تأجيل أو إلغاء أو أي مسمى لعدم عقد الجمعية غدًا تحت أي مبرر، وأثبت ذلك، واليوم الساعة 3 عصرًا، بعد فشل كل محاولات عدم الإلغاء، تم تأجيل الجمعية بالفعل".

وأضاف: "أعلنت واتفقت بالأمس مع الزميل طارق منصور (عضو مجلس النقابة) بوضوح: في حالة عدم عقدها غدًا تحت أي مبرر، أن أتقدم باستقالتي، وقلتُها وسأقولها: كنتُ وما زلتُ أرى مكسب الجمعية ليس في القانون؛ المكسب في إعادة توحيد الأطباء مرة أخرى، وهذا ما كان ظاهرًا الأيام الماضية".

وهذه هي ثاني استقالة من مجلس نقابة الأطباء بعد إعلان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، تقديم استقالته.

كانت نقابة الأطباء أعلنت، يوم الخميس، تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية الطارئة التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة، لمدة شهر؛ مرجعة ذلك "لحين إصدار المسودة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية".

وبحسب مصدر داخل النقابة، شهد مجلس نقابة الأطباء خلافًا حادًا بشأن حسم قرار الاستمرار في عقد الجمعية العمومية الطارئة.

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بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أول استقالة من مجلس نقابة الأطباء