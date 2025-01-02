برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بدرجات الحرارة

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الجمعة الموافق 3 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج (1.75:1) متر، فيما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج (1.5:1) متر.

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