محافظ الجيزة يشهد القرعة الإلكترونية لتسكين البائعين بسوق العياط الحضاري

كتب- محمد أبو بكر:

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إعادة إجراء القرعة الإلكترونية لتسكين تجار سوق العياط الحضاري.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن إعادة إجراء القرعة جاء استجابة لمطالب تجار السوق بالإجماع وتلبية لمقترحهم الخاص بتقسيم السوق لمجموعات تضم الفروشات الخاصة بنشاط تجاري واحد إلى جانب بعضهم البعض.

وأضاف المحافظ، أنه تم مراجعة المقترح ودراسة مدى جدواه ومن ثم إجراء القرعة الإلكترونية بحضور التجار على 227 فرشة تم تقسيمها إلى 6 أنشطة تجارية تشمل (الخضر والفاكهة، أحذية، ملابس، أدوات منزلية، علافة، فراخ وسردين).

وأبدى الحضور من التجار ارتياحهم لنتائج القرعة والتقسيم الجديد، موجهين الشكر لمحافظ الجيزة لاستماعه لمطلبهم وتنفيذ مقترحهم.

حضر مراسم إجراء القرعة، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ونادر الخبيري، عضو مجلس النواب، وياسين سيد ياسين، رئيس مدينة العياط، ومديرو المديريات والأجهزة المعنية بالمحافظة، وممثلون عن تجار سوق العياط الحضاري.

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