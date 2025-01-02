لمن يتعرف عليهم.. "العمل" تُعلن عن أسماء عمال لهم حقوق لدى شركة سعودية

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت وزارة العمل، اليوم الخميس، وجود مُستحقات مالية لعمال مصريين كانوا يعملون لدى شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقت الوزارة، تقريرًا من الملحق العمالي بالرياض محمد عليان، للنشر والاستدلال على هؤلاء العمال أو ذويهم لاستلام مستحقاتهم القابلة للصرف فور العثور عليهم.

ودعت الوزارة، كل من يتعرف على هؤلاء العمال أو أقاربهم التوجه فورًا إلى مقر الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يحصلوا على حقوقهم.

العمال هم: حسن محمد، إبراهيم محمدين، ومحمد حامد عمر حامد، وناجح أحمد محمد محمد، ومحمود حسين محمد محمود، ومحمد حنفي كامل محمد، والرقم القومي، ورقم جواز السفر.

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