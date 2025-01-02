مرصد الأزهر: انتشار الخرافات والدجل يهدد المجتمعات ويعيق التقدم

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

حذر مرصد الأزهر، من انتشار الاعتماد على الخرافات وممارسات التنبؤ بالمستقبل والتي ما زالت تشكل جزءًا من حياة الكثيرين، سواء كان ذلك عبر قراءة الأبراج والاعتماد عليها كمصدر لاتخاذ القرارات، أو استشارة المنجمين والعرافين، أو تصديق الطقوس السحرية رغم التقدم العلمي والتكنولوجي، مسببة آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة.

وقال المرصد، في بيان الخميس، إن انتشار هذه الممارسات يعكس انحرافًا فكريًّا وضعفًا في البناء المعرفي لدى البعض كما أن هذه الظواهرتعكس آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة تعيق تطور الأفراد والمجتمعات، وتدفع بهم نحو الإحباط والتراجع.

وتابع المرصد، أن الدراسات النفسية تؤكد أن الخرافات والتنبؤ بالغيب ماهي إلا محاولات عقلية بدائية لتفسير الظواهر الطبيعية والوجودية، خصوصاً في مواجهة المجهول ومع ذلك، فإن استسلام الأفراد لهذه المعتقدات يعكس جوانب أعمق من الصراع النفسي والاجتماعي.

كما أن انتشار الخرافات والتنبؤ بالغيب ظاهرة تتداخل فيها مجموعة من العوامل؛ أهمها: الموروثات الثقافية، الأفكار الدينية المغلوطة، والضغوط النفسية، ومحاولات الهرب من الواقع وخلق عالم من الخيال والتصديق بأنه واقع.

ويعزز الاعتماد على هذه الممارسات من القلق والتوتر ويؤدي إلى تراجع الكفاءة الذاتية لدى الأفراد، مما يسهم في انتشار الجهل من خلال استغلال الفئات الضعيفة، وزيادة الانقسامات الاجتماعية، مما يعطل التقدم العلمي ويضعف المسؤولية المجتمعية ويؤدي إلى تراجع معدلات الابتكار والبحث العلمي، وبالتالي يضعف من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.

ودعا المرصد إلى ضرورة مواجهة هذه الظواهر عبر تعزيز التفكير النقدي، ودعم الصحة النفسية، ونشر التوعية بمخاطر الخرافات، وتطوير سياسات تعليمية تحفز الأفراد على الاعتماد على المنهج العلمي كأداة للتخطيط والتطور.وتعزيز الوعي المجتمعي وبناء مستقبل قائم على المنطق والعلم.

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