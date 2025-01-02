موعد دفع فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2025.. منعًا للغرامة أو رفع العداد

كتب - محمد صلاح

تستعد شركات توزيع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية لبدء تحصيل فواتير شهر يناير 2025، والتي تعكس استهلاك شهر ديسمبر 2024.

وفي هذا السياق، شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، على أهمية السداد في الموعد المحدد لتجنب تطبيق غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة بعد مرور 30 يومًا على إصدارها.

العواقب المحتملة للتأخر في السداد

- تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% بعد شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

- في حال تكرار التأخر لمدة شهرين متتاليين، يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وفقًا لقانون الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2025

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

- الضغط على "خدمات" ثم اختيار "الاستعلام عن الفواتير".

- إدخال البيانات المطلوبة: (الاسم بالكامل - المحافظة - الرقم القومي - رقم العداد المكون من 10 أرقام).

- الضغط على "استعلام" للحصول على تفاصيل الفاتورة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2025

1- الدفع الإلكتروني:

- عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء: www.eehc.gov.eg

-باستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة، مثل "My Fawry" أو تطبيقات البنوك المختلفة المتاحة على App Store وPlay Store.

1- مراكز ونقاط التحصيل:

- مكاتب البريد أو عبر شركات التحصيل الإلكتروني مثل: (مصاري - Be - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي).

- ماكينات الصراف الآلي (ATM): أكثر من 10,000 ماكينة موزعة على مستوى الجمهورية.

- المحافظ الإلكترونية للبنوك.

- باستخدام تطبيقات البنوك التالية: (البنك الأهلي - بنك مصر - بنك الإسكندرية - بنك CIB - بنك QNB - بنك قناة السويس - بنك الإسكان والتعمير).

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