مرض فيكساس النادر.. الصحة تكشف الأعراض والأسباب: يصيب الرجال فقط

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل متلازمة "فيكساس (VEXAS)"، بعد إعلان فريق فريق طبي متخصص بقصر العيني، تشخيص أول حالة نادرة بالمرض.

وقال "عبد الغفار" في تصريحات لمصراوي، إن "VEXAS" هو اختصار لاسم مرض يُعرف بمتلازمة (Vacuoles, E1 enzyme, X-linked, Autoinflammatory syndrome)، وجرى التعرف على هذا المرض في السنوات الأخيرة، وهو يُعتبر متلازمة نادرة ترتبط بتغيرات جينية تؤثر على نظام المناعة، ويتميز بمجموعة من الأعراض.

وأوضح أن الأعراض الرئيسية لمتلازمة "فيكساس"، تتمثل في:

- تتضمن الأعراض الشائعة حمى مستمرة، آلام مفصلية، التهاب في الأوعية الدموية، وطفح جلدي.

- يمكن أن تكون هناك أيضًا أعراض تتعلق بأعضاء أخرى مثل الرئة أو الكلى.

ما سبب الإصابة بمرض فيكساس النادر؟

أشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الإصابة بهذا المرض ترجع إلى طفرات في جين "UBA1"، والذي يلعب دورًا مهمًا في نظام المناعة.

وشدد على أن هذا المرض يُعتبر نادرًا ويتعلق بشكل رئيسي بالرجال، وخاصة في منتصف العمر.

وأوضح "عبد الغفار" أن التشخيص يعتمد على الأعراض السريرية، تاريخ المريض، والتحاليل الجينية، غالبًا ما يتطلب الأمر استشارة أخصائي مناعة.

وبالنسبة للعلاج، فالعلاج الجراحي أو المثبطات المناعية قد تُستخدم لتحسين الأعراض وإدارة الالتهابات، في حين يُعتبر العلاج تجريبيًا وأن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم المرض وتطوير خيارات علاجية محددة.

وأضاف: "تُعتبر متلازمة فيكساس حالة جديدة نسبيًا في مجال الطب، وتم تعزيز المعرفة بها من قِبَل أبحاث حديثة متعلقة بالأمراض المناعية".

بدوره، قال الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن هذا المرض، الذي تم اكتشافه عالميًّا مؤخرًا، يمثل تحديًا طبيًّا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي أظهر كفاءة استثنائية في التعامل مع الحالة المكتشفة بقصر العيني وتشخيصها بدقة.

وقال عقل: هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتفانية لفريقنا الطبي والبيئة العلمية المتميزة التي توفرها كلية طب قصر العيني، إن تشخيص مرض نادر ومعقد مثل "VEXAS" يفتح الباب أمام المزيد من الأبحاث في هذا المجال، ويعزز من مكانة الكلية كمرجع عالمي للأمراض الصدرية، لافتا إلى أن الحالة المصابة "رجل" يتخطى عمره 70 سنة، بعد إصابته بالتهابات حرارية شديدة بالجسم، وكانت أولى العلامات التي أشارت لإصابة المريض بهذه المتلازمة.

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