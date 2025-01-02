مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين لمسابقة الأزهر للابتعاث للخارج في رمضان

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، مواعيد المقابلة الشخصية للوعاظ الذين تقدموا لمسابقة الابتعاث للخارج لشهر رمضان المبارك.

وأكد المجمع أن المقابلات الشخصية تأتي كمرحلة أخيرة لاختيار أفضل الكفاءات العلمية من وعاظ الأزهر الذين سيمثلون الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يولي اختيار المبعوثين اهتمامًا كبيرًا، نظرًا للدور المهم الذي تبذله بعثات الأزهر الشريف في جميع دول العالم، وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأضاف الجندي أن هذا الاختبار يأتي كمرحلة ثانية ضمن مراحل اختيار أفضل الكفاءات من وعاظ الأزهر الشريف للقيام بالتوعية الدينية في المساجد والمراكز الإسلامية في العديد من دول العالم خلال الشهر المبارك، في إطار الرسالة العالمية للأزهر الشريف؛ لبيان معالم الدين الإسلامي السمحة.

ويمكن للمتقدمين التعرف على مواعيد المقابلات الشخصية من خلال الدخول على الرابط الآتي: اضغط هنا

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