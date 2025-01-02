موضوعات خطبة الجمعة المقبلة لجميع المحافظات بعد التغييرات الجديدة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إجراء تغييرات على موضوعات خطبة الجمعة، لتكون الأولى موحدة على جميع المساجد، والثانية تناسب طبيعة كل محافظة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الخطوة تحقق التوازن بين الخطبة الموحدة من ناحية وبين تفاوت التحديات القيمية المتفاوتة باختلاف المحافظات المختلفة، واستند كل هذا إلى دراسة وافية لتفاوت الاحتياجات بين المحافظات.

وينشر "مصراوي" موضوعات خطبة الجمعة "الأولى" الموحدة على جميع المساجد، والثانية التي تم تحديدها لكل محافظة على النحو التالي:

موضوع الخطبة الموحدة "الأولى".. "فما ظنكم برب العالمين.. صناعة الأمل"

موضوعات خطبة الجمعة "الثانية" لكل المحافظات:

1ـ الحديث عن معالجة مشاكل الصيادين والتكيف مع الضغوط الاقتصادية، بمحافظات:

(دمياط - الإسكندرية - السويس - بور سعيد -الإسماعيلية - مطروح - جنوب سيناء - شمال سيناء).

2 - الحديث حول معالجة قضية الحق في الميراث وبصفة خاصة حق المرأة في الميراث، بمحافظات:

(القاهرة - قنا - سوهاج - أسوان - الجيزة - بني سويف - البحر الأحمر - الوادي الجديد).

3 ـ الحديث عن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية للشباب، بمحافظات:

(البحيرة - القليوبية - المنوفية - أسيوط - المنيا - الفيوم - الشرقية - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الأقصر).

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الخطبة الثانية تم تخصيصها لتلائم الحال الموجود في كل محافظة على حدة، مما يحقق لنا الحفاظ على الخطبة الموحدة من ناحية، والتفاعل مع هموم المصريين التي تتفاوت من محافظة إلى أخرى فيتحقق بذلك نقلة كبيرة في طبيعة الخطاب الديني وتجاوبه مع هموم الإنسان المصري، وتقديم الرؤية المنيرة التي يتحقق بها مقاصد الشرع الشريف، وتسعى لأمان الوطن وتوعية أبنائه الكرام.

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