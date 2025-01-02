تحذير رسمي من تشغيلات "غير مطابقة" لـ 8 أدوية.. كيف يمكن اكتشافها؟

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية خلال ديسمبر المنقضي، 8 تحذيرات رسمية من تشغيلات غير مطابقة للمواصفات لعدد من الأدوية المتداولة، موجهة بضرورة ضبطها وتحريزها وسحبها من الأسواق.

أولى تلك التحذيرات كانت في المنشور الدوري الذي حمل رقم 51 لسنة 2024، للمطالبة بسحب التشغيلة رقم A231311، من دواء كو - ديلاترول؛ والتي أنتجتها شركة كيميفارم.

وأرجعت الهيئة تحذيرها لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل الهيئة.

مستحضر Co-Dilatrol Tablet يحتوي عادةً على مزيج من المواد الفعالة التي تُستخدم لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

وجاء التحذير الثاني بمنشور دوري حمل رقم 52 لسنة 2024، ويخص 3 تشغيلات من دواء "Gampyrcetal 10 mg/ml"، هي: 2301167 و2301168 و2301169، من إنتاج شركة بدر فارما.

وأرجعت الهيئة هذا التحذير لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ودواء Gampyrcetal 10 mg/ml هو مستحضر دوائي يُستخدم في معالجة مجموعة من الحالات العصبية، وهو يُعطى عن طريق الحقن الوريدي (IV infusion) في بعض الحالات، منها علاج آلام الأعصاب، والتشجنات، والاعتلال العصبي السكري.

كما أصدرت الهيئة منشورًا دورياً حمل رقم 53 لسنة 2024، بسحب التشغيلة رقم "206472023"، من محلول مركز للغسيل الكلوي 1047؛ من إنتاج شركة النصر، مرجعة السبب لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

والمحلول المركز للغسيل الكلوي (عادة ما يُشار إليه بمحلول غسيل الكلى) هو محلول يستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، وهو جزء من علاج الغسيل الكلوي.

وفي منشور دوري رقم 54 لسنة 2024، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "23061" من دواء "Azgovanc 20/1100 Immediate Release HGC"، من إنتاج شركة Sabaa؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويستخدم هذا في علاج قرحة المعدة والاثني عشر، وعلاج ارتجاع المريء والتهاب المريء الناتج عن زيادة الأحماض.

كما أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 55 لسنة 2024، للتوجيه بسحب التشغيلة رقم "2196001" من دواء "Vegaskine-D Tab"، من إنتاج شركة الإسكندرية؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

وتستخدم أقراص فيجاسكين - دي للحد من أعراض التهاب الجهاز التنفسي؛ وخاصة للتخفيف من أعراض السعال، واحتقان وسيلان الأنف، التي تصاحب عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ونزلات البرد.

وجاء المنشور رقم 56 لسنة 2024، للمطالبة بسحب التشغيلة رقم 23057، من دواء Azgovanc 40/1100 immediate release HGC، والتي أنتجتها شركة Sabaa، مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل الهيئة.

يستخدم "أزجوفانك" في علاج قرحة الإثني عشر، وفي علاج الإرتجاع المعدي.

كما أصدرت الهيئة منشور رقم 57 لسنة 2024، ويخص التشغيلة رقم 2306705 من دواء Epizithro 200 mg/5ml، والذي تنتجه شركة إيبيكو، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

يستخدم أزيثروميسين لعلاج العديد من أنواع العدوى المختلفة التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن والتهابات العين.

كما أصدرت الهيئة منشورًا دورياً حمل رقم 58 لسنة 2024، بسحب التشغيلة رقم "AS240045" من دواء "Gynoconazol 80 mg"، من إنتاج شركة ايبكس فارما؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشورات.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا https://www.edaegypt.gov.eg/)

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشورات ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

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