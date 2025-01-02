3 نصائح مهمة من الصحة لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحد من فرص الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء.

نصائح لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد

أوضحت الوزارة في منشور توعوي ضرورة:

* تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد ملامسة الأسطح.

* استخدام المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها فورًا.

* تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح متوفر بفروع المصل واللقاح "Vacsera" والعديد من الصيدليات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم خلال موسم الشتاء.

وتتزايد إصابات الأمراض التنفسية في مثل هذا التوقيت من كل عام، لتتنوع بين الإصابة بـ"الإنفلونزا الموسمية"، أو "الفيروس المخلوي التنفسي"، أو "فيروس كورونا المستجد"، في الوقت الذي تتشابه أعراضها بشكل كبير للدرجة التي يصعب على المرضى التفرقة بين طبيعة إصاباتهم.

ولمعرفة كيفية التفريق بين الإنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا.. اضغط هنا

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