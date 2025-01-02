إعانات طوارئ ومستحقات للمصريين.. ماذا قدمت وزارة العمل خلال 2024؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة والإدارات، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، وذلك خلال العام 2024.

وقال الوزير، في بيان، إن هذه الخدمات المُقدمة للمواطن المصري تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة الوطنية في حماية ورعاية حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج، وتوفير حياة كريمة له وبشكل لائق.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بكل جهد خلال 2025، على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، وتقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، من بينها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق أدوات الوزارة في هذا الشأن خاصة "وحدة المساواة بين الجنسين"، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتطوير البنية التحتية لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات، والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات، وأيضًا تعزيز التعاون العربي والدولي خاصة مع منظمتي العمل الدولية والعربية، فقد شهد أكتوبر الماضي لأول مرة منذ 20 عامًا انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، حيث انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مصر، مُمثلة في وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ 101، والمُمتدة لشهر أكتوبر 2025.

حماية ورعاية ودعم

قال الوزير، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحدًا من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات، دفع إعانات أجور لهم حتى تتعافى شركاتهم، وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها، فقد أنفق الصندوق عام 2024 مبلغ 45 مليونًا و253 ألف جنيه، استفاد منه 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة.

وأضاف الوزير، أن الإدارة العامة لفض منازعات العمل بالوزارة نجحت خلال العام في توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفًا و711 عاملًا، كما نظمت 511 ندوة للتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات استفاد منها 19 ألفًا و944 عاملًا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وبشأن ملف العمالة غير المنتظمة بالوزارة، قال الوزير إن الأرقام تشير إلى أنه خلال 2024 نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل 133 ألفًا و330 عاملًا، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، موضحًا أن إجمالي ما تم صرفه على إعانات إجتماعية وصحية و6 منح سنوية، وبند الحوادث الطارئة، 936 مليونًا و373 ألفًا و733 جنيهًا.

كما شهد هذا العام إصدار قرار مهم بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة.

التدريب والتشغيل

عن فرص العمل في الداخل والخارج التي وفرتها الوزارة خلال العام، قال الوزير: نجحت الوزارة من خلال آلياتها وأدواتها في توفير 70 ألفًا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عن طريق جهود الإدارة العامة للتشغيل، وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يومًا بالتعاون مع القطاع الخاص.

وخلال 2024 نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب في توفير واعتماد 78 ألفًا و471 عقد عمل، كما بلغ إجمالي المستحقات المالية التي تم تحصيلها للعمالة المصرية خلال العام الماضي فقط، عن طريق تلك المكاتب، 838 مليونًا و584 ألفًا و354 جنيهًا نظير تسوية المنازعات العمالية، أو المستحقات المالية من الضمان والمعاشات، أو مستحقات الدفعة الواحدة.

وبلغ إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، 2454 شكوى، وما تم تسويته وديًا 1804، وما تم إحالته للقضاء 167 شكوى، وجار بحث باقي الشكاوى.

وأجرى مسؤولو المكاتب زيارات ميدانية واجتماعات للمنشآت التي بها كثافة للعمالة المصرية بعدد 1104 زيارات، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد الوزير، التطوير المستمر في منظومة التدريب من أجل التشغيل، حيث أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق خلال 2024 نحو 93 مليونًا و919 ألف جنيه مُساهمات وتمويل تحديث وتطوير مراكز التدريب القائمة، وتمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية مع "شركاء العمل والتنمية"، وكذلك تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت.

وأوضح أن معلومات الإدارة المركزية للتدريب المهني تشير إلى أن عام 2024 شهد تنفيذ 469 دورة تدريبية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في كل أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 82 مركزًا ووحدة، حيث تخرج 9347 متدربًا على 49 مهنة منها: التفصيل والخياطة والطاقة الشمسية والسباكة والكهرباء والنجارة وصيانة الأجهزة المنزلية وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الموبايل والدش وغيرها.

كما وقعت الوزارة العديد من بروتوكولات التعاون لتقديم المنحة المجانية، والتعاون في مجال تطوير منظومة التدريب المهني مع معهد الساليزيان الإيطالي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة بدر، ومبادرة ابدأ، واتحاد الصناعات، وغيرها.

مبادرة "بداية"

عن جهود الوزارة خلال الـ 100 يوم الخاصة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" منذ أن أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الـ17 من شهر سبتمبر 2024، قدمت وزارة العمل ومديرياتها خلال تلك الفترة العديد من الخدمات للمشاركة مع 32 جهة حكومية وأهلية وخاصة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية.

وساهمت الوزارة في.

1- 6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص، و382 وظيفة لذوي الهمم.

2- حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفًا و437 عاملًا

3- 191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفًا و243 مستفيدًا.

4- 192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدربًا في 25 محافظة.

5- تنظيم 3 جلسات من الحوار الاجتماعي بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون العمل من أجل تسريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل في بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار.

6- الإعلان عن انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية، وهو ما يؤكد تجارب مصر وخبراتها في مجالات العمل والحقوق والحريات النقابية والعمالية وبرامج الحماية الاجتماعية.

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